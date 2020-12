Covid, la Campania torna in zona gialla con Bolzano, Toscana e Valle d’Aosta. Coronavirus: la Campania torna in zona gialla. Il passaggio a una fascia considerata a minor rischio, in vigore da domenica, riguarda anche Bolzano, la Toscana e la Valle d’Aosta.

Non si tratta di un nuovo provvedimento, ma della scadenza di un’ordinanza vigente che non è stata rinnovata dal Ministro della Salute sulla scorta dei dati forniti dalla cabina di regia.

Ma la ritrovata «libertà» durerà poco: a partire da giovedì 24, infatti, entreranno in vigore le nuove restrizioni nazionali.

Fonte Il Mattino