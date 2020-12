Covid Italia, 993 morti e 23.225 contagi

Sono 23.225 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 993 morti che portano il totale a 58.038 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-19). Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.664.829 mentre le vittime a 58.038. I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 846.809.

VENETO – Sono 3.581 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente Luca Zaia. Si registrano altri 95 morti.

LOMBARDIA – Sono 3.751 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Lombardia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti che portano il totale a 22.626 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia nella regione.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.766 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 85 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 127.870 casi di positività, 17.979 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,8%.

TOSCANA – Sono 929 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 i morti.

LAZIO – Sono 1.769 (-22) i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti (-7).

BASILICATA – Sono 142 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. I tamponi sono stati 1.700.

CAMPANIA – Sono 2.295 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. Dei 2.295 nuovi positivi, 154 sono sintomatici e 2.141 sono asintomatici.

PUGLIA – Sono 1.602 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 42 morti. Sono stati effettuati 8.753 test per l’infezione da Covid-19, per un totale di 812.781 dall’inizio dell’emergenza. I pazienti guariti sono 15.912.

CALABRIA – Sono 280 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 12 morti. I tamponi sono stati 372.492 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

SICILIA – Sono 1.294 i nuovi casi di Covid in Sicilia su 10581 tamponi effettuati. Sono invece 34 i morti e 1211 le persone dimesse o guarite secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi. In tutto, nell’isola, gli attuali positivi sono 39780 di cui 1.465 ricoverati con sintomi, 221 in terapia intensiva e 38.094 in isolamento domiciliare.

MEDICI – Sale a 226 il bilancio dei medici morti in Italia, durante la pandemia di Covid-19. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, aggiorna il suo ‘elenco caduti’ ricordando l’ultima vittima: Gianluigi Rocco, psichiatra di Genova.