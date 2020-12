Covid in Italia, bollettino 29 dicembre: 11.212 casi su 128.740 tamponi, 659 morti

Italia. Secondo i dati del Ministero della salute i contagi nelle ultime 24 ore sono 11.212 a fronte di 128.740 tamponi. Le vittime sono 659. In calo le terapie intensive (-16) e i ricoveri ordinari (-270). Il tasso di positività è in calo all’8,7%. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 2.067.487. I guariti sono 1.425.730.

L’arrivo delle scorte di circa 470mila dosi del vaccino Pfizer è previsto questa notte a bordo di sei aerei, che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli di Milano e Roma. Intanto cresce la polemica sui lotti in più alla Germania, acquistati fuori dal piano europeo. Politica e Istituzioni discutono sull’obbligo di vaccinazione per medici e personale sanitario. Procedimento disciplinare per i 13 medici no vax a Roma. Negozi aperti e niente autocertificazione per muoversi nel proprio Comune dalle 5 alle 22. Molto probabilmente verrà rinnovata la sospensione da metà gennaio delle attività di palestre, cinema e teatri.