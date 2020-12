Covid in Campania, oggi 1.361 contagiati e 43 morti. 2.869 guariti in 24 ore

Resta stabile l’indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.361 positivi su 15.872 tamponi effettuati, 281 in più di ieri con 3.512 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo l’8,57%, dei test, poco meno di ieri quando il tasso di contagio era all’8,74%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.194 sono asintomatici e solo 167 presentano sintomi. Dopo il record di novembre con 99.579 tamponi positivi, dunque, il mese di dicembre comincia con una frenata importante frutto di decreti e ordinanze degli ultimi giorni.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.361

di cui:

Asintomatici: 1.194

Sintomatici: 167

Tamponi del giorno: 15.872

Totale positivi: 168.794

Totale tamponi: 1.737.112

Deceduti: 43 (*)

Totale deceduti: 2.107

Guariti: 2.869

Totale guariti: 69.473

* 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 138

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.852

** Posti letto Covid e Offerta privata