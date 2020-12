Covid, ci lascia l’ex prof del Severi. In tanti a ricordarlo a Castellammare di Stabia e Gragnano. Da poco era andato in pensione, il professore di educazione fisica del Liceo Severi, Giovanni di Somma. Amante della natura e della vita, era tra i contagiati di Gragnano. È morto lasciando tanti colleghi ed ex alunni sconvolti dopo che complicazioni respiratorie hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Per lui non c’è stato nulla da fare.

La sua scomparsa ha sconvolto la comunità di insegnanti che aveva lavorato al suo fianco nella scuola di Castellammare e aveva seguito con preoccupazione l’evoluzione della sua malattia.