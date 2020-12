Covid “2.0”, la variante colpisce maggiormente gli under 60

Under 60, inizialmente con accento del Kent, Sud-Est dell’Inghilterra. Ora non più. È l’identikit del “paziente inglese”. Il bersaglio ideale della nuova variante di coronavirus Sars-CoV-2 intercettata nel Regno Unito. Una variante che preferisce i giovani e gli adulti sotto i 60 anni, secondo quando riporta l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un focus in cui fa il punto su quanto si sa finora. L’agenzia Onu per la salute è stata informata «il 14 dicembre» dalle autorità sanitarie Gb della nuova variante, «identificata tramite sequenziamento del genoma virale».