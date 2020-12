Covid-19, aumentano i casi in Italia. Sono 19.037 i nuovi positivi e 459 i deceduti

Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 18.040 di ieri che portano il totale a 2.028.354. L’incremento delle vittime è invece di 459 contro i 505 della giornata di ieri, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359. Ad oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746. L’incremento dei dimessi e dei guariti è invece di 32.324, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.377.109.