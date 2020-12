\"Costiera\" e \"Yosh Whale\" i nuovi gruppi musicali made in costiera amalfitana

Nel panorama musicale campano segnaliamo due band emergenti i “Costiera“, che come suggerisce il nome, sono originari della costiera amalfitana; un trio composto da Francesco Pisapia (voce/synth) Rocco Izzo (chitarra) e Alfonso Senatore, e il gruppo salernitano “Yosh Whale” composto da Vincenzo Liguori, Andrea Secondulfo, Ludovico Marino e Sam De Rosa. I “Costiera” esordirono come rock-band con due chitarre, basso e batteria otto anni fa, nel 2012 però si chiamavano “Terzo Piano”, e “TREPPI EPPI” rappresentò il loro primo EP autoprodotto. In seguito la band di Cava dei Tirreni, passo dopo passo, si è avvicinata al main del pop non tradizionale, orientandosi sempre di più in direzione delle sonorità del synth-pop anglofono, inaugurando quindi con “Costiera” un nuovo progetto musicale. Uno dei tratti distintivi dei “Costiera” è proprio la narrazione di storie che raccontano l’esistenza nella provincia italiana, vissuta e subita dalla generazione dei trentenni-millennial con un senso di inadeguatezza e spaesamento dovuto al loro confronto continuo con un mondo ormai digitale ma che è rimasto ancorato a sentimenti analogici. “Cane Nero” e “Comete” sono i loro ultimi singoli per FUTURA DISCHI e distribuiti da Sony Music Italy.

Yosh Whale è un progetto campano nato nel 2016 da un’idea di Vincenzo Liguori e Andrea Secondulfo, a cui si aggiungono dopo poco Ludovico Marino e Sam De Rosa, creando un melting pot tra sonorità elettroniche, R’n’B e soul. A gennaio del 2017 pubblicano, auto-prodotto, il primo EP “YAWN”. Ad Agosto dello stesso anno esordiscono al Disorder importante festival di musica indipendente campano. Vincitori dell’edizione 2018 del Premio Buscaglione, oltre al titolo di Next Big Thing, gli Yosh Whale si aggiudicano un mini-tour suonando in alcuni dei festival partner del Premio Buscaglione, dividendo il palco con artisti come i Ministri,Bud Spencer Blues Explosion, Sick Tamburo, Colapesce, Andrea Laszlo De Simone, Canova, Durdust. A giugno del 2019, il singolo “Primo Scirocco” viene inserito nella compilation “La tempesta nel bosco” pubblicata dall’etichetta italiana “La Tempesta”.

Yosh parla unicamente la lingua Italiana che nei brani esprime stati d’animo e visioni mentali che oscillano tra grigie periferie e luminosi spazi naturali. Con il primo singolo “Nilo” vengono inseriti nella prestigiosa vetrina “Just Discovered” del colosso Mtv, con il secondo singolo “Inutile” ribadiscono decisamente che il talento non gli manca, e che non è stato un caso che Mtv si è accorto di loro.

a cura di Luigi De Rosa