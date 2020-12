Costiera amalfitana verso un 2021 covid free: l’anno della ripartenza?

Molti invocano un 2021 come l’anno della ripartenza, della ripresa da un periodo buio, un 2020 da cancellare e riscrivere dall’1 gennaio 2021. In costiera amalfitana si può già respirare un’aria rinnovata, seppur attraverso la mascherina, ma con molta più fiducia rispetto ai mesi scorsi.

Dai vari report di ieri dai comuni della Divina, colpisce in particolare quello di Positano, che torna ad essere covid free come nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Alla città verticale si aggrappano anche Praiano, Atrani, Minori e Conca dei Marini, e abbassano drasticamente la curva dei contagi in costiera amalfitana, che dimezza il numero dei contagi di settimana in settimana. In tutta la costiera, dunque, il 95% dei comuni conta un numero di attuali positivi sotto le decine, o addirittura prossimo allo zero. L’unica eccezione è Vietri sul Mare a quota 20 contagi. Il totale, come riportato nel bollettino covid di Positanonews questa mattina, ammonta a 60 attuali positivi tra tutti i comuni della costiera amalfitana.