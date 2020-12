Costiera amalfitana. “Spariscono” i morti dai bollettini Covid e si enfatizza il numero di guariti a scapito della verità . Riceviamo e pubblichiamo dopo la pubblicazione del bollettino della costa d’ Amalfi che ogni sera pubblichiamo per il resoconto sul coronavirus Covid-19

Gentile Direttore, stamattina ho letto sul suo giornale la triste notizia di un’altra persona deceduta a Vietri Sul mare.

Inoltre ho anche visto che nel bollettino comunale del 3 dicembre (sempre da lei pubblicato) erano indicati in tutto 3 morti. Poi di questa notizia si è, in un certo senso, persa traccia. Nessuno ne parla ma sopratutto nel nuovo bollettino del Comune , con i dati aggiornati al 4 dicembre, la voce “Totale deceduti fino ad oggi” è addirittura scomparsa. Se non le costa fatica le chiederei di approfondire questa vicenda innanzitutto per rispetto di tutte le persone decedute e dei loro familiari. Ma c’è anche un altro interrogativo che sempre di più mi pongo ormai da diversi giorni. Chi ha interesse ad alimentare il coro degli ottimisti, che pensa ad enfatizzare solo il numero dei guariti, a scapito della pura e semplice verità tutta intera ?

Cordiali saluti.

In realtà il nostro resoconto si basa sui bollettini emanati dai sindaci ogni sera, in particolare Vietri sul mare ieri ha pubblicato il bollettino con un nuovo morto ( tre in totale) e stasera niente di niente .