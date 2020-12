Costiera amalfitana, solo 98 casi. Il sindaco Reale: “E’ grazie al senso civico di voi cittadini. Dimostriamolo anche a Natale”

Conferenza dei sindaci Costa d’Amalfi: un messaggio a tutti i cittadini della Costiera amalfitana.

“Prima di tutto voglio ringraziare a nome mio e di tutti i colleghi Sindaci da Vietri a Positano i cittadini della Costiera per l’alto senso civico e di responsabilità dimostrata in questa seconda ondata di pandemia Covid-19. Al 16 dicembre 2020 registriamo sull’intero territorio costiero solo 98 casi positivi con ben 663 guariti. Il numero totale dei contagiati in questa fase è stato ragguardevole, ovvero 761 positivi, con una incidenza sulla popolazione residente di circa il 2%, mentre al momento con i 98 positivi è del 0,25%.

Tante misure sono state messe in campo, l’istituzione delle USCA, i COC comunali per i tracciamenti, lo straordinario lavoro delle associazioni di protezione civile, i medici di base, i tanti volontari, le ASL ecc, ma il lavoro più grande, dopo un primo momento di “impreparazione” è stato fatto dalla RESPONSABILITA’ ED IL SENSO CIVICO DEI CITTADINI.

Il destino della Costiera nei prossimi giorni è ancora una volta affidato a voi. Il Governo centrale e la Regione hanno messo in campo ed altro stanno programmando per limitare al massimo le occasioni di contagio per il periodo di festività, ma noi a prescindere dai “colori” dobbiamo continuare con quanto sinora fatto.

Il maggior pericolo che rappresenta senz’altro una dura prova saranno le riunioni familiari. Dimostriamo ancora una volta di essere responsabili e civili, evitiamo oggi per arrivare quanto prima alla normalità, alla nostra amata Costiera viva e sana. Lo dobbiamo a noi stessi! Sono certo che l’appello verrà raccolto da tutti e a nome mio e di tutti i colleghi Sindaci, vi ringraziamo sin d’ora per il vostro importantissimo aiuto.