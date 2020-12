Da Positano a Praiano e Conca dei Marini fino a Minori: il maltempo non ha fatto sconti e la furia delle mareggiate si è abbattuta sulla costa d’Amalfi per concludere il 2020 in “bellezza”, come se non bastassero i disastri che già ci hanno fatto compagnia durante quest’anno.

di 14 Galleria fotografica Mareggiata a Positano 28 dicembre 2020









All’indomani di un disastro simile, lo scenario è a dir poco raccapricciante. I danni non sono particolarmente gravi, ma lo è la quantità di detriti trascinati dalle violente mareggiate, oltre che il terribile spavento di ieri. Alla Gavitella di Praiano le violentissime onde hanno abbattuto il muro dei pescatori, fino ad arrivare a Conca dei Marini, dov’è pericolosamente piombato un palo della luce in strada. A Positano, come abbiamo ampiamente documentato ieri notte, le acque di Spiaggia Grande hanno invaso la banchina causando non pochi danni. Disastro anche a Minori il cui lungomare, come ci raccontano, non è stato risparmiato dalle violente mareggiate.

Il palo crollato a Conca dei Marini