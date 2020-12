Costiera amalfitana: la ripresa economica inizierà la prossima estate

Il 2021 è alle porte, sta per finire questo 2020. Ed è ora che in Costiera amalfitana si apra un laboratorio permanente per il turismo 2021. In assenza di questo organo la Costa d’Amalfi risulta divisa. Ci vuole un lavoro di aggregazione e un’unica visione. Noi di Positanonews in questi giorni abbiamo ascoltato il parere di molti esperti.

Bisogna organizzarsi anche nell’ottica che il coronavirus continuerà a essere tra di noi. Sicuramente essere pronti per la prossima estate ma intanto combattere l’inverno, che è ancora lungo. La previsione (la più favorevole degli esperti) parla del terzo trimestre 2021, cioè piena estate per la ripresa.

Tuttavia, circa il 20% suggerisce che la ripresa del turismo nazionale e internazionale potrebbe verificarsi solo nel 2022.

Le restrizioni di viaggio che tutti i Paesi hanno varato per abbattere il pericolo di contagio da Coronavirus sono viste come il principale ostacolo alla ripresa del turismo internazionale.

A questo si aggiungono il pessimo contenimento del virus nei Paesi occidentali sviluppati (non così in Cina…) e alla scarsa fiducia dei consumatori che non se la sentono di tornare a viaggiare. La ripresa del turismo – dicono gli esperti delle Nazioni Unite – è ostacolata poi da una crisi economica mondiale che sta colpendo tutti gli Stati ma non tutti allo stesso modo.

Inoltre, ad incidere pesantemente sul turismo sarebbe la mancanza di una risposta coordinata tra i Paesi per garantire protocolli armonizzati e restrizioni coordinate.