Costiera Amalfitana, la campagna natalizia de “I Colibrì”: come partecipare.

Campagna natalizia de “I Colibrì ”

Prima regola: Si sorride soprattutto con gli occhi, indossate la mascherina!

Questo Natale indossiamo la mascherina, é un gesto di protezione per noi e per le persone a noi care.

Il 23 Dicembre accenderemo tutti una candela, per ricordarci dei sacrifici che quest’anno ci ha chiesto, delle difficoltà che abbiamo affrontato e di tutti coloro che non ce l’hanno fatta!

Vi chiederemo poi di postare una foto della candela accesa sui social, usando gli hashtag #unalucepernatale #paicolibri e #MAN2020, per diffondere l’iniziativa e il momento di riflessione.

Partecipate anche voi. Prenotate la vostra confezione di Natale all’interno trovate:

1 mascherina,

1 igienizzante,

La candela di Natale per il giorno 23,

1 cartoncino con le nostre regole per vivere un Natale in sicurezza.

Per info 328 34 19 824

Iniziativa dell’attività MAN 2020, realizzata in collaborazione con il Sodalis Csv Salerno