Costiera amalfitana. Il report del Covid scendono ovunque. Agerola, Positano e Minori record di guariti. La situazione sembra contenersi in questa parte della Campania. Ricordiamo però che il fenomeno è frenato con la zona rossa, che non conosciamo la situazione dei tamponi, guardiamo con speranza al 2021, ma attenzione al Natale , gli esperti tempono un ritorno dei contagi da coronavirus Covid-19 dopo le feste. Dipende tutto da noi. I dati sono aggiornati al 10 dicembre 2020.

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 1.019 casi di cui 244 attualmente positivi, 768 guariti e 7 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.