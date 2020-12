Costiera amalfitana. Da Maiori a Minori, Amalfi e Positano in tanti a pulire le spiagge

Costiera amalfitana ( Salerno ) . Da Maiori a Minori, Amalfi e Positano in tanti a pulire le spiagge . A Minori ci hanno pensato i ragazzi dell’Asd Neptune, un’associazione nata poche settimane fa per far conoscere il softair nella Divina. Nonostante la finalità dell’Asd sia tutt’altra, i giovani hanno deciso di dare l’esempio a tutti i coetanei e muniti di buste e guanti sono scesi in spiaggia per ripulirla da plastica e oggetti di polistirolo che avevano letteralmente invaso l’arenile. A chiunque si sia adoperato per pulire i lidi va l’ammirazione di tutti noi