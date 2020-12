Costa d’Amalfi zero positivi, ma quanti tamponi?

Zero positivi. Ma quanti tamponi?

Gentile Direttore ieri, come anche da lei riportato, su La Città di Salerno, abbiamo letto le dichiarazioni del Sindaco di Cetara e del Sindaco di Minori.

Il primo ha dichiarato: “Il peggio è passato. Ora rispettando tutte le precauzioni, possiamo tornare a vivere”.

Il secondo, delegato alla sanità della Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi, ha detto: «La situazione è molto più tranquilla rispetto alle scorse settimane: dei circa 700 casi di positività registrati nell’intera Costiera, ne sono rimasti soltanto un centinaio. Di questi, soltanto una persona è ricoverata in ospedale. Il resto, invece, sono tutti guariti ».

Effettivamente, girando anche per le strade del mio paese, Maiori, si ha la sensazione di una ritrovata normalità.

Questa “ondata” con i suoi 6 morti (siamo esattamente nella media del tasso di letalità del virus) sembra alle spalle.

Ma la domanda che mi faccio è: quanti tamponi vengono eseguiti ogni giorno come sistema di prevenzione e per avere almeno un minimo di riscontro oggettivo rispetto a quest’aria sempre più ottimistica che ormai dappertutto qui in costiera si respira ?

Pure in tutta Italia in estate c’era ottimismo ed il Prof. Crisanti, che suggeriva di fare più tamponi, non fu ascoltato.

Poi sappiamo come è finita ….

Gerardo Russomando