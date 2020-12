Costa d’Amalfi: tutti negativi i tamponi dei dipendenti entrati in contatto con il direttore positivo. Positano estranea

Costiera amalfitana. Settimana scorsa vi abbiamo comunicato che è risultato positivo il direttore del recapito di Poste italiane, responsabile del Presidio Decentrato di Distribuzione di Positano e del Centro Distribuzione di Maiori. L’uomo è residente a Baronissi. Tutti i dipendenti degli uffici in Costiera amalfitana, in stato di agitazione, hanno chiesto all’Asl di Baronissi e a Poste italiane di essere sottoposti a tampone.

Ad oggi siamo venuti a conoscenza che sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti ai 22 postini entrati in contatto con il direttore. Ricordiamo che Positano è estranea alla vicenda, pur essendo in provincia di Salerno si rivolge all’ufficio più vicino di Meta sulla costa di Sorrento . Infatti a differenza dei dipendenti di Maiori, quelli delle poste di Positano erano abbastanza tranquilli perché il centro smistamento di Maiori non è collegato alla città verticale. La posta arriva da Meta, in Penisola sorrentina.