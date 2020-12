Costa d’Amalfi, l’appello della Protezione Civile Millenium: “Non vanifichiamo i sacrifici!”

Costiera amalfitana. Condividiamo l’appello della Protezione Civile Millenium: “Sono stati 2 mesi lunghissimi, tra paure preoccupazioni e poi speranze… facciamo in modo di non vanificare i sacrifici di tutti… basta un po’ di attenzione.. di amore per sé e per gli altri… di altruismo. Buon Natale a tutti!”.

A loro va il nostro pensiero: un grande encomio per tutto l’impegno profuso in questi mesi così complessi. Non vanifichiamo nulla, continuiamo a rispettare le regole anche a Natale!