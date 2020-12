Costa d’Amalfi: Karim Capuano ex tronista, avvistato a Praiano

Costiera amalfitana. Karim Capuano ex tronista avvistato a Praiano.Capuano inizia la sua carriera nel 2001 come tronista al programma Uomini e donne di Maria De Filippi, in seguito partecipa come ospite fisso al programma Buona Domenica fino al 2003. Partecipa anche alla prima edizione del reality show La talpa classificandosi secondo. Nel 2006 ha pubblicato, come cantante, il singolo Pallone marcio, e successivamente Di sicuro e The Dream.Nel 2004 diviene ospite fisso alla trasmissione Domenica in e nello stesso anno conduce il programma Estate sul Due. Purtroppo il carattere pare lo abbia portato ad avere problemi con la giustizia per aggressioni che lo ha fatto uscire di scena, ha avuto anche un brutto incidente dal quale poi è uscito.