Coronavirus, viene a mancare una concittadina di Massa Lubrense, aveva 82 anni. A dare la triste notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

È venuta a mancare una nostra concittadina di 82 anni. Il Covid l’ha portata via. Era ricoverata da molto tempo in ospedale e nonostante le cure non ce l’ha fatta. Ai familiari ed a quanti ne piangono la mancanza le condoglianze mie e di tutti i massesi.