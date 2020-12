Coronavirus. Ventisei cittadini guariti e due nuovi casi positivi ad Agerola: scendono a 79 i positivi attuali.

Il bollettino di oggi conferma un netto miglioramento della situazione epidemiologica ad Agerola. Accertiamo oggi la guarigione del più alto numero di cittadini dall’inizio dell’emergenza: ben 26. Ma ancora purtroppo si registrano 2 nuovi casi positivi.

Non è il momento di mollare la presa. Abbiamo un obiettivo comune: arrivare al contagio zero. Possiamo centrarlo solo continuando a prestare attenzione alle norme restrittive: uscire di casa solo se necessario, limitare i contatti anche in famiglia ed isolarsi immediatamente in caso di positività al virus di uno dei componenti del nucleo familiare. Forza Agerola!