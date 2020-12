Coronavirus. Un nuovo caso positivo ad Agerola

Il bollettino di oggi registra un solo caso positivo. Restiamo in attesa di conoscere gli esiti di ulteriori tamponi di controllo effettuati nei giorni scorsi.

Sebbene, come è evidente a tutti, un netto miglioramento della situazione epidemiologica ad Agerola, ribadiamo la necessità di non abbassare la guardia. L’obiettivo comune del contagio zero richiede che si presti sempre attenzione alle norme restrittive: uscire di casa solo se necessario, limitare i contatti anche in famiglia ed isolarsi immediatamente in caso di positività al virus di uno dei componenti del nucleo familiare.

Alla slide del bollettino odierno, pubblichiamo anche un grafico della curva epidemiologica ad Agerola, nel periodo di tempo tra il 24 agosto, giorno in cui viene accertato il primo caso positivo nel nostro paese, fino ad oggi. Il grafico, di facile comprensione, illustra l’andamento della curva in rapporto al numero dei positivi attuali (linea rossa) e dei guariti (linea verde). Il numero dei tamponi effettuati dal 27 ottobre al 6 dicembre è pari a 1190.