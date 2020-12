Coronavirus, oggi in Italia 18.727 nuovi casi e 761 morti, il tasso di positività stabile sotto il 10% (9,8%)

Il Veneto è la regione più colpita (+3.883). Seguono in ordine decrescente: Lombardia (+2.938), Puglia (+1.813), Piemonte (+1.553), Campania (+1.340), Lazio (+1.230) ed Emilia-Romagna (+1.211). In basso il dettaglio di tutte le regioni con relativi tamponi.

Spaventoso è il bilancio quotidiano delle vittime: meno di ieri ma comunque tante. In Italia si muore di più che in altri Paesi. Il dato dei decessi scenderà in tempi più lunghi rispetto agli altri dati, ma con un’incidenza di casi così elevata le condizioni si complicano e di conseguenza i tempi per vedere molti meno morti si dilatano. Nessuna regione registra zero decessi per l’ottavo giorno consecutivo. Il maggior numero di morti è in Lombardia (132), Veneto (108) e Piemonte (96). In basso il dettaglio di tutte le regioni.