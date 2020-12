Coronavirus, oggi in Italia 10.872 nuovi positivi. Le vittime delle ultime 24 ore sono 415.

Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, a fronte di 87.889 tamponi, i nuovi positivi di oggi sono 10.872. Le vittime delle ultime 24 ore sono 415. Ieri i nuovi casi sono stati 15.104 su 137.420 tamponi, i morti 352.

A oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L’incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632, un dato che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 1.281.258.

Calano i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 87.889, rispetto ai 137.420 di ieri, 49.531 in meno. Risale il tasso positività, che si attesta al 12,3% (+1,3% rispetto a domenica).

Sono 2.731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 12 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone, con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti.