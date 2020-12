Coronavirus. Nove cittadini guariti e due nuovi casi positivi ad Agerola

Il bollettino degli ultimi giorni rileva una situazione epidemiologica con un netto incremento di cittadini guariti. E’ prematuro dire di aver invertito definitivamente il trend, ragion per cui bisogna continuare a mantenere alto il livello di attenzione e continuare ad adottare comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme restrittive imposte in zona rossa. Non molliamo la presa. Se ognuno di noi si sente parte attiva in questa battaglia, potremmo impedire al virus di continuare ad insinuarsi nelle nostre vite e nelle nostre case e preservare l’incolumità nostra e dei nostri cari. L’obiettivo è il contagio zero.

Auguriamo una pronta guarigione ai nostri due concittadini positivi al Covid-19.

Ricordiamo che sul sito del Comune è possibile scaricare la domanda per l’assegnazione di Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari a favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti negativi di questa emergenza