Coronavirus, la riflessione di Gerardo Russomando, ex assessore di Maiori.

Gentile Direttore, nelle settimane scorse sulla Pagina Facebook del Comune di Maiori, a commento dei Bollettini di aggiornamento sul virus cinese che comunicavano un sempre più basso numero di positivi, un mio buon amico puntualmente scriveva: “Zero per Natale”.

Una sola volta gli ho chiesto: “.. e poi si riparte o no?”.

Ovviamente, siccome era un semplice tifoso, non mi ha risposto. Un’altra volta ho scritto: “ … certo, ma bisogna vedere anche se il virus è d’accordo. Finora è stato abbastanza scostumato”.

Natale è arrivato ed i numeri di Maiori si avvicinano a quelli auspicati dal mio amico: su un totale di 111 casi ne sono rimasti attualmente positivi solo 3.

Ed anche quelli complessivi dei 13 Comuni della costiera amalfitana vanno in questa direzione: sui circa 780 casi che ci sono stati fino ad oggi, gli attualmente positivi sono solo 56.

Ma proprio ieri, 26 dicembre, è arrivato il nostro locale “lanciafiamme”, ed il Sindaco di Minori ha tuonato: “Basta con feste, tombolate, cene, ed incontri con non conviventi … basta da subito”.

Mi creda: mi verrebbe da chiedergli se, secondo lui, il virus si “autogenera” durante questi incontri rispetto ai quali lui dice “Basta”. E davvero mi viene da sorridere pensando a tutte le cose che ho visto nelle settimane scorse in giro da solo per Maiori (gli “arresti domiciliari” non mi consentono di uscire fuori Comune) dove era evidente che erano saltate tutte le precauzioni e chi di dovere chiudeva tranquillamente un occhio e forse anche due. Lei stesso, mi ricordo, pubblicò la foto dei due vecchietti che giocavano tranquilli a carte sul lungomare. Quello che non sa il mio amico, ma penso che invece sappiano tutti i Sindaci, è che il virus dilaga quando non vengono individuati ed isolati tempestivamente i positivi asintomatici. Il veicolo del contagio è solo questo. Perciò, tenuto conto che la strada del l’immunità di gregge attraverso il vaccino è ancora lunga, la domanda che mi faccio rimane sempre la stessa: visto che la possibile ripresa esponenziale dei contagi sembra un rischio tutt’altro che remoto, i Sindaci davvero pensano che l’unica soluzione dopo il 6 gennaio sarà quella di chiudere Chiese e cimiteri (come ieri ha fatto a Furore) per far sparire come d’incanto il virus cinese ?