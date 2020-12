Coronavirus, in Italia oggi sono 24.099 i nuovi casi, sempre alto il numero dei decessi. Secondo quanto scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono 24.099 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro 23.225 di ieri. In lieve aumento dunque, sebbene con meno tamponi: 212.741 oggi, 15mila meno di ieri. Il rapporto positivi tamponi risale all’11,32% (ieri era 10,1). Confermato comunque il trend in discesa su base settimanale, anche se con qualche segno di rallentamento: venerdì scorso i nuovi casi erano 4.300 in più. Sempre molto alto il numero dei decessi, 814 (ieri il record con 993), per un totale di 58.852 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Il numero di pazienti in terapia intensiva scende di 30 unità, nonostante i 210 nuovi ingressi giornalieri in reparto. Scende anche il numero dei ricoverati con sintomi che dai 31.772 di ieri passa ai 31.200 di oggi (-572). Il numero degli attualmente positivi scende di 2.280 unità (sono 757.702), Mentre i guariti arrivano a un totale di 872.385 (+25.576).

A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.533), il Veneto (3.708), l’Emilia Romagna (2.143), il Piemonte (2.132) e il Lazio (1.831).