Coronavirus, in Italia oggi 19.903 nuovi casi e 649 morti. Maglia nera Veneto, poi Lombardia e Emilia.

Secondo quanto scrive Il Messaggero sulla base dei dati forniti dalla protezione civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono 19.903 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.036. Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri. L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.

Sono 196.439 i tamponi effettuati per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore, circa 6mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività al 10,1%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 9,8%. A livello regionale, si registrano 5.098 nuovi casi in Veneto, 2.736 in Lombardia e 1.807 in Emilia-Romagna. Sono 3.199 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 66 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 195. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 28.068 persone, in calo di 494 rispetto a venerdì.

I positivi in Veneto per Covid nelle ultime 24 ore sono 5.098 mentre i morti sono 110. Lo annuncia il Presidente del Veneto, Luca Zaia. I positivi dall’inizio della pandemia sono 186.549, mentre i deceduti sono in totale 4.769.

Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore: sono 1.807 su 17.975 tamponi. Resta alto il numero dei morti, 82, mentre calano i ricoverati in terapia intensiva e i casi attivi. Dei nuovi contagi, 896 sono asintomatici e l’età media è 48 anni. Le province con più casi sono Bologna (408 più 70 nell’Imolese) e Modena (392). I guariti sono 1.807 in più di ieri e raggiungono quota 72.315 Continua a diminuire il numero dei casi attivi, 63.972 (-82), di cui 60.937 (-74), il 95,2% del totale, in isolamento. Tra le persone di cui è stato comunicato il decesso è di Bologna il primato, 24, mentre la vittima più giovane risiedeva in provincia di Modena, 56 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (-9), 2.813 quelli negli altri reparti Covid (+1).

Prosegue la discesa della curva dei contagi in Campania ma resta alto il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania, sono stati 1.414 i casi positivi – 115 sintomatici – su 19.663 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi è del 7,19%, ieri era del 7,43%. I morti sono 47 (24 nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 1.758. Questo il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 (occupati, 137); posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Covid e offerta privata); posti letto di degenza occupati: 1.794.

In Lazio nelle ultime 24 ore su 16mila tamponi effettuati (+1.169) si registrano 1.194 nuovi casi positivi (-36), 41 morti (-27) e +2.028 guariti. Diminuiscono casi positivi, ricoveri, decessi e terapie intensive. Roma città stabile al di sotto dei 600 casi (573).

Sono 1.478 i nuovi casi di positività al covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 10.209 test eseguiti Ancora una volta il maggior numero di casi, 538 è in provincia di Bari, 281 in provincia di Taranto, 255 in provincia di Foggia, 253 nella provincia BAT, 92 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Brindisi,6 residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 43 decessi: 4 in provincia di Bari, 28 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 888.498 test, 18.650 sono i pazienti guariti e 51.236 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 71.797.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 884 nuovi contagi da coronavirus, pari al 9,7% dei 9.113 tamponi eseguiti. Calano i ricoveri in terapia intensiva (59; ieri erano 63), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 654. Sono inoltre stati registrati 17 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono 11 morti pregresse afferenti al periodo che va dall’11 novembre al 10 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 39.516, di cui: 8.739 a Trieste, 17.412 a Udine, 8.144 a Pordenone e 4.731 a Gorizia, alle quali si aggiungono 490 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.886. I decessi complessivamente ammontano a 1.215, con la seguente suddivisione territoriale: 388 a Trieste, 512 a Udine, 246 a Pordenone e 69 a Gorizia. I totalmente guariti sono 23.415, i clinicamente guariti 531 e le persone in isolamento 13.642.

«I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 574 su 12.697 tamponi molecolari e 3.875 test rapidi effettuati». Lo rivela su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus. Giani ha annunciato anche una successiva diretta sul social network «in merito alle ultime decisioni delle autorità governative» che hanno lasciato la Toscana in zona arancione.

Sono 211 i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime ore in Umbria, su 3.180 tamponi analizzati. Molti anche oggi – secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 12 dicembre – i guariti: sono 406 in più, dopo i 500 di ieri, 20.644 in tutto dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri dieci decessi (517 in tutto). Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, da 5.089 a 4.884 (205 in meno). In calo anche i ricoverati: sono 18 in meno, 350. E si alleggerisce la pressione sulle terapie intensive, che oggi accolgono 49 pazienti, cinque in meno di ieri. Complessivamente, i tamponi eseguiti dall’inizio della pandemia sono stati 453.903.

Sono 263 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria, a fronte di 4.277 tamponi molecolari e 3.177 test antigenici rapidi processati nella regione. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 859, 28 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono ancora 77 pazienti. I morti sono 22, dal 28 novembre al’11 dicembre, tra i 64 e i 101 anni. In isolamento domiciliare si trovano 7.610 persone, 268 in meno rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 6.893. Questo il bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso trasmessi da Alisa al Ministero della Sanità.

Crescono leggermente i nuovi positivi in Calabria (235 contro i 158 di ieri) a fronte di un numero sostanzialmente uguale di soggetti testati e si registrano altre 5 vittime con il totale dei decessi che arriva a 384. Ancora in calo i ricoveri in area medica (352, -13) mentre c’è un nuovo ricovero in terapia intensiva con il totale a 22. In calo anche gli isolati a domicilio (8.975, -55). I guariti sono 9.835 (+297) che superano i nuovi positivi che sono 9.349 ancora in calo (ieri erano 9.416). Ad oggi sono stati sottoposti a test 382.280 soggetti per un totale di 395.770 tamponi fatti con 19.568 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Sono 25.645 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 nuovi casi, 30 in meno rispetto al dato di ieri. Si registrano anche 7 decessi (570 in tutto), quattro donne e tre uomini tra 74 e 97 anni. Le vittime: quattro residenti della provincia di Sassari, due della Città Metropolitana di Cagliari e una del Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 417.034 tamponi con un incremento di 3.162 test.

Sono 586 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (nove in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 61 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.343. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 9.957 (+228) pazienti guariti, più altri 128 guariti clinicamente. Sul territorio, di 25.645 casi positivi complessivamente accertati, 5.602 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.097 (+42) nel Sud Sardegna, 2.075 (+34) a Oristano, 4.713 (+7) a Nuoro, 9.158 (+40) a Sassari.

In Basilicata, sui 1.104 tamponi processati ieri ne sono risultati positivi 102, ma solo 83 riguardano residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato un decesso: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 193. Con 53 guarigioni (2.848 in totale), il numero dei lucani attualmente positivi è salito da 6.050 a 6.079. In costante discesa i dati delle persone ricoverate con il covid (da 131 a 128) e dei posti occupati nelle terapie intensive (da 15 a 14). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 165.936 tamponi, dei quali 154.515 risultati negativi.