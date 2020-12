Coronavirus, in Italia oggi 16.308 nuovi casi. Calano i decessi ed i ricoveri in terapia intensiva.

Secondo quanto riporta il Messaggero sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero di oggi, si registrano 16.308 nuovi casi (ieri erano 17.992) e 553 decessi, (ieri erano 674), secondo i dati del ministero della Salute. In calo, dunque, sia i casi di contagio che le vittime rispetto a ieri, venerdì 18 dicembre, quando erano stati registrati 17.992 nuovi positivi e 674 morti, su 179.800 tamponi effettuati. Sono 176.185 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%).

Calano di 35 unità – nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite – i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari diminuiscono invece di 405 unità nelle ultime 24 ore.

La Campania rimane così com’è, si confermano le limitazioni previste dalla zona arancione. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste – riferisce l’Unità di Crisi – misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Scatterà – si precisa – il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

Il Veneto registra 3.834 contagi Covid in più e 114 decessi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 213.054, quello dei morti a 5.382. Cala la pressione nei reparti non critici degli ospedali:, con 2.844 malati Covid ricoverati (-89), risale leggermente il dato delle terapie intensive 369 (+4). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Veneto 58.801 tamponi (tra molecolari e test rapidi); il tasso dei positivi è pari al 6,5%. Gli attuali positivi sono 97.816 (-198).

Su 15 mila tamponi (meno 932 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 1.410 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 18 rispetto a ieri), di cui 631 a Roma. Inoltre, si registrano 41 decessi (meno 33 rispetto a ieri) e più 1.939 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Sono 1.944 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 27.044 tamponi effettuati (7,1 per cento). Lo comunica il quotidiano report della Regione spiegando che continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva, dove oggi si trovano 592 persone (-10 rispetto a ieri) e nei reparti covid dove oggi sono ricoverate 4.495 persone, 161 meno di ieri. Crescono i decessi, oggi 105, contro i 60 di ieri, mentre i guariti/dimessi sono 2.396.

Sono 1.641 i nuovi casi di positività al Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 13.851 tamponi. Si contano 73 nuovi morti: fra loro un uomo di 49 anni nel Ravennate e una donna di 51 nel Piacentino. I morti, dall’inizio della pandemia in Regione hanno superato quota 7mila, sono infatti 7.023. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (uno in meno rispetto a ieri) e 2.819 quelli negli altri reparti Covid (+55). Poco meno della metà dei nuovi contagiati, 750, sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening. Crescono i guariti, che fanno scendere i casi attivi a 60.949, il 95% dei quali in isolamento a casa perché non hanno particolari sintomi. Delle nuove vittime ben 34 sono in provincia di Bologna. Le altre sono nove a Ravenna, sette a Reggio Emilia, sei a Parma e Modena, cinque a Piacenza e Rimini e una in provincia di Forlì-Cesena.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.187 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 189 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1%). Le persone complessivamente guarite sono 98.859 (1.008 in più rispetto a ieri, più 1%): 418 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 98.441 (1.005 in più rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Sono 3.415 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 1.158 a Firenze, 229 a Prato, 262 a Pistoia, 368 a Massa Carrara, 311 a Lucca, 388 a Pisa, 256 a Livorno, 205 ad Arezzo, 108 a Siena, 81 a Grosseto, 49 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 91,6 x100.000 residenti contro il 112,5 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (188,8 x100.000), Firenze (114,5 x100.000) e Pisa (92,6 x100.000), il più basso a Grosseto (36,5 x100.000).

Sono 1382 i nuovi casi di positività al covid-19 su 10.848 test registrati oggi in Puglia, con un rapporto del 12,7% tra positivi e test eseguiti. Le vittime sono state 26. Gran parte dei contagi è nella provincia di Bari dove ce ne sono stati 566; altri 309 in provincia di Taranto, 241 in provincia di Foggia, 153 nella provincia BAT, 55 in provincia di Lecce, 49 in provincia di Brindisi, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Delle vittime 18 sono in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, e una in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 951.771 test, 24.263 sono i pazienti guariti e 53.389 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 79.808.

La task force regionale comunica che ieri, 18 dicembre, sono stati processati 733 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 67 (e fra questi 66 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Due sono i deceduti: 1 Lauria, 1 Potenza. Le guarigioni registrate sono 124. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.795 di cui 5.689 in isolamento domiciliare. Sono 3.687 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 216 quelle decedute. Sono 106 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 24 in Pneumologia e 8 in Medicina d’urgenza, 5 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 18 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Graziè. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 173.289 tamponi, di cui 161.242 risultati negativi.

Nelle ultime 24ore è passato da 491 a 481 (-10) il numero dei ricoverati nelle Marche correlato alla pandemia da Covid-19: i degenti in Terapia intensiva ora sono 65 (+1), 129 in Semintensiva (-5) e 287 (-6) in reparti non intensivi. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione; nell’ultima giornata sono stati dimessi in 41. In calo anche gli ospiti di strutture territoriali (251, -10) e gli assistiti nei pronto soccorso (10, -6). Scende sotto i 10mila anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 10.051 a 9.589, -462) mentre i guariti ora sono 25.358 (-831). Gli isolati in casa per contatto con contagiati attualmente sono 11.536 (3.350 con sintomi e 570 operatori sanitari.

Sono 219 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su oltre 5.000 tamponi (5.158), con un tasso di positività al 4,24% che continua quindi a scendere, dopo il 4,9 di ieri e il 5,3 del giorno precedente. Secondo i dati ufficiali della Regione, aggiornati a oggi, i guariti nell’ultimo giorno sono stati 193 (22.604 in tutto) e sei i decessi (559 dall’inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 3.965. I ricoverati sono 302, sei meno di ieri, dei quali 41 sono in terapia intensiva (ieri erano 43). I casi complessivamente registrati in Umbria sono 27.128. i tamponi eseguiti fino ad ora sono 475.045.

Si registrano 9 nuovi decessi da Covid-19 in Sardegna, 4 uomini e 5 donne tra 74 e 97 anni, 4 residenti della provincia del Sud Sardegna, 3 della Città Metropolitana di Cagliari e 2 rispettivamente delle province di Oristano e Sassari. I casi in più di positività nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale 380, 4.068 i nuovi tamponi eseguiti. Sono 533 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-14), 52 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.091, quelle guarite in più sono 529. Dei 28.075 casi positivi complessivamente accertati, 6.151 (+116) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.420 (+44) nel Sud Sardegna, 2.214 (+41) a Oristano, 5.659 (+105) a Nuoro, 9.631 (+74) a Sassari.