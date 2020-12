Coronavirus, in Campania riprendono attività ambulatoriali e ricoveri ordinari in ospedale.

Riprendono in Campania i ricoveri ordinari, gli interventi programmati e le attività ambulatoriali negli ospedali e nelle strutture private accreditate sospesi il 18 ottobre scorso a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo dispone l’Unità di Crisi per l’emergenza sanitaria della Regione Campania. La ripartenza delle prestazioni sanitarie ordinarie avverrà in maniera graduale.

Il blocco di ricoveri ordinari, interventi programmati e attività ambulatoriali negli ospedali e nelle strutture private accreditate fu disposto due mesi fa a causa dell’elevata pressione dei casi di Coronavirus sul sistema sanitario della Campania legato alla seconda ondata della pandemia. Grazie a quella disposizione si riuscirono a reperire spazi e risorse umane contro la pandemia. Adesso, i direttori generali possono riorientare in senso contrario le proprie strutture, ovviamente garantendo procedure e presidi di prevenzione anticovid. Il via libera riguarda anche le attività intra-moenia degli specialisti ospedalieri.

A Napoli oggi sono partiti i drive-in dove poter fare i tamponi rapidi per il Covid19 gratis, con il test antigenico che dà il risultato in 15 minuti. Un’iniziativa del Comune di Napoli e della Federazione Nazionale Medici di Famiglia che ha come obiettivo avere i risultati del tampone Covid in maniera veloce e gratuita. I tre drive-in sono stati posizionati all’interno dei parcheggi Anm di Chiaiano, del Palazzetto ex palasport Mario Argento e dell’ex mercato ortofrutticolo. I tamponi si possono fare tutti i giorni dalle ore 10 alle 16, fino al 31 dicembre, previa prenotazione obbligatoria presso la sede dell’Asl di appartenenza.

Fonte Fanpage