Coronavirus in Campania, De Luca: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono”. Anche oggi, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sui contagi, ha fatto il punto sull’epidemia, sulla situazione sanitaria e sulle scelte che faremo in vista delle prossime delicate settimane.

“La Regione Campania seguirà il rigore. Ed è contro a tutte le polemiche relative a cosa si fa a Natale, Capodanno etc. Nell’arco di una decina di giorni decidiamo se ci sarà una ecatombe a gennaio oppure no. Mi auguro che sia chiaro il problema che abbiamo nel nostro paese. Continuiamo ad avere 800 -900 morti al giorno e riprendiamo le questioni sulle aperture. Vogliamo aprire tutto, ma per sempre. Non aprire una settimana per poi richiudere per mesi, a cominciare dal 2021. Dobbiamo smetterla con la demagogia: siamo in guerra. Quest’anno Natale e Capodanno non esistono. Non possono essere i giorni delle feste normali”, ha esordito il governatore.

“La Regione Campania è contraria a rilassamento, all’apertura della mobilità, alle manfrine tra Comuni grandi e piccoli, del che fare a Natale, Vigilia e Capodanno. Noi dobbiamo sapere che in queste due settimane ci giochiamo il futuro del Paese. Se ci sarà una ecatombe a gennaio oppure no. Quest’anno Natale e Capodanno non esistono devono essere giorni di raccoglimento familiare e religioso ma non delle feste normali”.

“Rimaniamo la regione con il tasso più basso di decessi. Abbiamo 140 ricoveri. Abbiamo ospitato i malati Covid nelle strutture adeguate. Non li abbiamo messi nelle palestre e o nei palazzetti con i materassini a terra. Questi sono i dati, al di là delle campagne di sciacallaggio” ha detto.