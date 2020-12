Coronavirus, guariti due cittadini ad Atrani: in paese non ci sono più positivi.

Comunichiamo con gioia, oggi, la guarigione di altri due nostri concittadini al Covid -19. Pertanto il nostro paese non registra più nessun caso di Coronavirus. In vista delle festività natalizie invitiamo comunque tutti a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare tutte le norme igieniche ormai ben radicate nelle nostre abitudini. I cittadini di Atrani hanno sempre dimostrato grande responsabilità e siamo certi continueranno a farlo.