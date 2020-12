Coronavirus, è venuto a mancare un cittadino di Piano di Sorrento. 3 nuovi casi e 10 guarigioni portano il totale dei positivi attuali a 95. A dare la notizia è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Carissimi,

Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19.

Purtroppo è la quarta vittima da quando è iniziata la pandemia nella nostra comunità.

Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 3 nuove positività e 10 guarigioni di nostri concittadini.

Nella nostra Casa di Riposo sono 4 gli ospiti ricoverati all’Ospedale di Sorrento di cui 3 in astanteria Covid per problemi respiratori in ossigenoterapia ad alti flussi ed 1 in Medicina D’urgenza.

2 ospiti sono ricoverati rispettivamente al Covid Hospital di Boscotrecase ed alla Medicina Covid di Torre del greco in condizioni stazionarie.

Siamo in contatto con i colleghi e monitoriamo la situazione.

Noi manteniamo alta l’attenzione:

una nostra disattenzione potrebbe costare cara e permetterebbe al virus di diffondersi nelle nostre famiglie.

Buona Festa dell’Immacolata

Io ci sono sempre.