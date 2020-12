Coronavirus e la crisi del settore Wedding. Francese Photography: L’amore vince

Riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. Emergency and Destination Wedding Industry: LOVE WINS!

Francese Photography è una società di fotografe internazionali specializzate in Matrimoni stranieri con sede in Costiera Amalfitana e a Verona. Numerose riviste e testimonianze descrivono le sorelle Francese: “Luxury Minimal Chic”. Le sorelle, entrambe specializzate in fotografia a Londra, hanno vinto a livello internazionale come “Miglior Studio in Costiera Amalfitana 2013”.

Francese Photography non è solo questo. La storia delle sorelle Francese nasce quindici anni fa, quando in giovane età aprirono il loro studio fotografico sognando una carriera nel settore dei Matrimoni, dopo varie esperienza all’estero, studi nel settore dell’arte e lingue straniere. Fino a quando il Coronavirus non ha fermato tutto e distrutto un sogno. Quando si parla di lavoro spesso si intende un dovere, un mezzo per vivere. Ma se riusciste a vedere un po’ più nel profondo, le persone dietro a queste aziende con gli occhi dell’amore, potreste capire cosa intendono le sorelle Francese quando affermano che: “Francese Photography, non è solo questo”.

Francese Photography, come per tutti coloro che lavorano nel settore matrimoniale, è AMORE è PASSIONE, è una scintilla motivazionale, è un SOGNO. “Che mondo sarebbe un mondo senza sogni ed amore”.

Noi Wedding Photographer, Wedding Planner, Wedding Florist, Wedding Filmmaker, Wedding Makeup artist, Wedding Hairstyle , Wedding Celebrant Coordinator, Wedding Design, Wedding Musician, Wedding Venue Selection, Wedding Full Concierge Service, Wedding Official Paperwork Assistance, Wedding Cake Design, Wedding Confetti Production ma anche Chef, Camerieri, Giardinieri e agenzie di viaggio, assistenti tecnici, addetti alle luci, siamo persone che vivono per i Matrimonio e di questo.

I Matrimoni sono eventi importanti, non fondamentali ma IMPORTANTI nelle vite. I matrimoni sono la celebrazione di un sogno di vita di costruire una famiglia, è l’inizio di un percorso in nome dell’amore, a prescindere dalla razza ed orientamento sessuale. L’amore è amore, e non si può vivere senza.

Con il Coronavirus i matrimoni sono stati dimenticati e con esso tutto il settore. Ci dovremmo reinventare ma come? Ma quando? La miglior soluzione in questo momento è un supporto economico, che possa aiutare chi vive di questo, la speranza. A sostegno di tutti coloro che vivono un disagio per la totale assenza di lavoro, questa è una lettera aperta a tutti voi, in un giorno importante:

“Let’s move soon forward on this coronavirus and let’s celebrate love, I need it the world needs it” LOVE WINS!