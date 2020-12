Coronavirus. Due cittadini guariti e zero nuovi casi positivi ad Agerola

Aumentano ancora i guariti: totale 237. Segniamo nella giornata odierna il numero zero nella casella dei nuovi positivi. La situazione migliora giorno dopo giorno. Restiamo in attesa degli esiti, accertati dall’Asl, dei tamponi effettuati nella giornata di ieri presso il Drive Through di Agerola.

Tocca ad ognuno di noi fare di tutto per scacciare definitivamente il virus dalla nostra comunità. Lo dobbiamo a noi stessi, alle persone più deboli e alle famiglie a cui purtroppo, anche ad Agerola, questo maledetto virus ha portato via un proprio caro.

Le prossime festività natalizie saranno un banco di prova per misurare la cifra della responsabilità comune. Osservare scrupolosamente le misure restrittive imposte nel periodo natalizio significa preservare la salute nostra e dei nostri cari per i prossimi mesi.

Non abbassiamo la guardia. Coraggio, Agerola!