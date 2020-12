Coronavirus, domani ultima data disponibile del 2020 per lo screening a Massa Lubrense. Riportiamo di seguito quanto ha scritto Lorenzo Balducelli, il primo cittadino di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, sulla sua pagina Facebook:

Domani, mercoledì 30 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 sarà l’ultima data disponibile del 2020 per lo screening CoViD-19 con i kit donati dalla MSC e dalla Fondazione Sorrento in modalità drive-in a Piazza Vescovado.

“Volevo ringraziare di cuore la MSC e la Fondazione Sorrento per i kit donati, i medici, paramedici e volontari della Protezione Civile e del Servizio Civile – commenta Sonia Bernardo assessore alla salute – che hanno dato la loro disponibilità ed hanno messo la loro professionalità a disposizione della collettività di Massa Lubrense in modo gratuito. Mi corre l’obbligo ringraziarli uno ad uno. I medici Franco Scolari, Assunta Milano, Michele Fiandra e Costantino Apicella. I paramedici Adolfo Caiazzo, Laura Amitrano, Salvatore De Turris, Maria Luisa Cangiano, Cecilia De Angelis, Giancarlo Emiro e Monica Vinaccia. Per la Protezione Civile il responsabile Rosario Acone, Giovanni Persico e Antonino La Via. Per il Servizio Civile Giuliana Cuccaro, Debora De Turris, Luigi Gargiulo e Anna Vinaccia. Un grazie alla Polizia Municipale con il comandante Carlo Fabiano per il servizio d’ordine e al Club Napoli per l’installazione del gazebo in piazza Vescovado.

Vi aggiorno sui dati dello screening: con le prenotazioni del 30 dicembre saranno circa 400 i tamponi effettuati in sei sedute. Al momento sono tre i tamponi antigenici risultati positivi.

Dal 2 al 6 gennaio – continua Sonia Bernardo – del nuovo anno partirà lo screening degli alunni, dei docenti e del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, dal Nido alla sezione del San Paolo, secondo modalità che saranno fornite dagli istituti scolastici. E’ chiaro che se ci dovesse essere un provvedimento regionale di differimento dell’aperture delle scuole lo screening sarà posticipato. Nelle scuole saranno sottoposte a tampone un potenziale di 1800 persone.

Ultimato lo screening delle scuole si procederà a stilare un nuovo calendario per la continuazione della campagna”.