Coronavirus. Dieci cittadini guariti e quattro nuovi casi positivi ad Agerola

Anche il bollettino di oggi rileva un lieve miglioramento della situazione epidemiologica ad Agerola. Fortunatamente è in aumento il numero dei nostri concittadini che hanno vinto la loro battaglia contro il virus. Purtroppo ancora 4 concittadini risultano oggi positivi al Covid-19: si tratta di contatti stretti di casi positivi accertati nei giorni scorsi, posti in isolamento domiciliare. A loro auguriamo una pronta guarigione.

A partire da domani 6 dicembre la Campania passerà in zona arancione. Si allenteranno alcune misure, tutti i negozi commerciali potranno restare aperti fino alle 21, le attività di ristorazione continueranno a svolgere solo servizio di asporto e consegna e a domicilio.

Non abbassiamo la guardia. Sentirsi solidali in questo momento delicato, continuando ad adottare comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme restrittive, rappresenta la misura più efficace per preservare la salute nostra e quella dei nostri cari.