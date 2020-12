Coronavirus, Campania verso la zona gialla fra pochi giorni. Incognita zona rossa di Natale. La Campania potrebbe a breve essere riclassificata quale zona Gialla Covid-19 ai sensi del dpcm di novembre che ha ‘colorato’ l’Italia distinguendola fra tre fattori di rischio crescenti: giallo, arancione e rosso. La nostra regione sarebbe in questo caso una delle poche ad aver ‘testato’ nel giro di poco meno d’un mese tutte e tre le tipologie di restrizioni, dalla più stringente alla meno rigida. I numeri del contagio riferiscono di una incidenza (rapporto fra tamponi e infetti) che va via via calando, seppur molto lentamente. Purtroppo i morti di Covid invece sono ancora tanti, anche se la mortalità in Campania è minore che nel resto del Paese.

Il rischio ora è connesso alle folle che nei giorni pre-natalizi affollano le strade dei capoluoghi, Napoli su tutti. Tuttavia a tal proposito è allo studio un provvedimento di governo che potrebbe limitare in questo fine settimana (19-20 dicembre) le aperture dei negozi e dei centri commerciali. E poi per Natale c’è già un dispositivo che limita gli spostamenti: si discuteva nei giorni scorsi di “addolcirlo”, ma probabilmente le immagini allarmanti di folle da Nord a Sud diffuse nei giorni scorsi hanno suggerito al governo di muoversi diversamente, con la linea di maggior cautela nelle concessioni chiesta da ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità.

Dunque potremmo avere questo paradosso: Campania con dati da zona gialla ma l’Italia tutta zona rossa da 24 dicembre a 7 gennaio. È questa l’indicazione fornita dal governo alle regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini.

Dunque la deadline è tra giovedì e venerdì quando sarà diffuso il settimanale monitoraggio dal ministero della Salute: allora il ministro Roberto Speranza potrebbe firmare l’ordinanza, in vigore poi da lunedì 21 dicembre, con cui la Campania potrebbe essere riclassificata zona gialla, senza sostanziali limitazioni agli spostamenti. Già ieri, durante la conferenza sull’aggiornamento circa l’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia, Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, ha parlato del netto miglioramento che si è osservato in Campania rispetto al mese scorso: «Laddove avevamo incidenze molto elevate e sono state prese misure di zona rossa e poi arancione evidentemente hanno funzionato».

Fonte FanPage