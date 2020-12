Coronavirus, Campania. Cure a domicilio, medici in campo 12 ore al giorno.

Gestione dei casi e dei contatti Covid-19 che non richiedono il ricovero ospedaliero: arriva il via libera al Piano regionale di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale e domiciliare. Aggiornati i protocolli per il tracciamento e il monitoraggio dei casi sintomatici e asintomatici e ribaditi i tempi e modalità di certificazione dei periodi di isolamento e quarantena. La novità è il ruolo delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) incardinate nei distretti delle Asl, anziché nei dipartimenti di prevenzione, con nuovi orari, compiti e funzioni. Le Usca istituite sin dallo scorso marzo erano costituite da giovani medici che fino alla scorsa estate si sono occupate, prioritariamente, della gestione domiciliare dei pazienti Covid o dei casi sospetti. Reclutati con contratti trimestrali sono stati sostanzialmente impiegati nella esecuzione dei tamponi domiciliari, in porti, stazioni e aeroporti e il loro coordinamento era affidato ai Servizi di epidemiologia e prevenzione delle singole Aziende sanitarie e talvolta impiegati anche nelle attività di tracciamento dei contatti presso i dipartimenti di prevenzione. Ora il coordinamento viene trasferito all’Unità Cure primarie del Distretto integrando le attività assistenziali tra Usca, Medicina generale, Pediatria di libera scelta e Specialistica ambulatoriale. La regia viene affidata ai medici e pediatri di famiglia che attivano direttamente le Usca per cure a domicilio, monitoraggio e somministrazione di terapie, tamponi (antigenici e molecolari).

LA SEDE I team delle Usca – formati da medici, infermieri, specialisti e assistenti sociali (se necessari in base al contesto socio-sanitario) – avranno anche una nuova casa presso le sedi Asl della Continuità assistenziale (dove oggi lavorano le guardie mediche) e saranno presenti 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. La norma prevede sia istituita una Unità speciale ogni 50mila abitanti e un numero di medici pari a quelli di Continuità assistenziale. Sulla base di questo standard sono previste 8 Usca ad Avellino, 6 a Benevento, 18 a Caserta, 20 a Napoli, 21 a Napoli nord, 21 a Napoli sud e 22 a Salerno. Per l’80 per cento sono tutte già attive. Per favorire l’integrazione con i Medici di famiglia ogni Distretto individua gruppi di medici sufficienti agli ambiti serviti: almeno un’Usca, tre Aggregazioni di quartiere cosiddette Aft, e fino a un massimo di 7 pediatri. Ogni Aft ha pertanto la propria Usca di riferimento e allo stesso gruppo di medici di famiglia corrisponde sempre un team dell’Usca. Ciò per consentire che medici e pediatri di base sappiano sempre a quale medico Usca possono rivolgersi per i propri pazienti. L’obiettivo è creare delle vere e proprie squadre. I medici sono reclutati tra i titolari o sostituti di guardia medica, medici in formazione in medicina generale, medici di assistenza primaria non titolari, titolari e sostituti di emergenza territoriale e laureati abilitati e iscritti all’Ordine. Ogni Usca deve avere, per ogni turno di lavoro, almeno 2 medici e la dotazione va incrementata in modo proporzionale al numero di Aft e pediatri collegati.

GLI SPECIALISTI Lo specialista, interpellato dal medico dell’Usca, dal medico o pediatria di famiglia, effettua una valutazione in remoto sulla base di esami diagnostici precedentemente effettuati e con device elettronici a distanza e valuta l’accesso domiciliare. Nel caso sia necessario si vestirà e svestirà nella sede dell’Usca. L’auto è quella in dotazione delle Usca o al Distretto. È prevista anche la doccia chimica. Per attivare l’Usca il medico di famiglia compila la scheda triage sulla piattaforma e-CoViD specificando il tipo di intervento (tampone per caso sospetto o fine isolamento o fine quarantena, sorveglianza per i paucisintomatici, terapia domiciliare per casi sintomatici, richiesta di consulenza specialistica). Il medico Usca riceve un alert in tempo reale e contatta il medico che ha fatto la segnalazione per avere le necessarie informazioni cliniche.