Coronavirus, a Vico Equense altri 17 casi negli ultimi tre giorni: il totale attualmente è di 90.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 22 dicembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 17 unità, che porta il totale a 90, con una curva dei contagi che rimane stabile. Da giovedì scorso, e fino al 28 dicembre, l’Italia è zona rossa, pertanto è in vigore il divieto di spostamenti se non per “comprovate esigenze”, dunque motivi di lavoro, salute o altre urgenze. Le restrizioni imposte nell’ultimo decreto varato dal Governo prevedono la chiusura di tutte le attività non essenziali. Saranno aperti supermercati, negozi di alimentari, farmacie, barbieri ed edicole. Consentiti gli spostamenti a casa dei familiari per un massimo di due persone (esclusi gli under 14). Non abbassiamo la guardia, durante questo periodo di festività, e continuiamo a tenere comportamenti prudenti: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani.