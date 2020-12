Coronavirus, a Castellammare di Stabia altri 44 casi: tutt’ora positive 1487 persone.

Resta invariato rispetto a ieri il dato dei nuovi positivi, stabilmente alto il numero dei guariti. L’Asl Na 3 Sud e la Regione Campania ci hanno comunicato poco fa che sono 44 i cittadini stabiesi risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle ultime 24 ore. 11 di essi presentano sintomi lievi della malattia.

Tra i nuovi contagiati quattro ragazzi tra i 10 e i 16 anni, ma preoccupano soprattutto i numerosi contagi di persone di età avanzata su cui spiccano una donna di 99 anni, una di 92 e una di 89.

In totale sono stati lavorati 288 tamponi, per cui si alza leggermente rispetto alle scorse 24 ore la percentuale del rapporto tra i test lavorati nei laboratori ed i nuovi positivi: siamo al 15,2%. Come già accennato, infine, sono molti i cittadini che hanno sconfitto il virus: 31 persone sono risultate guarite. Tra i guariti anche tre giovani: un 14enne, un 16enne ed un 17enne.