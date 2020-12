Corbara. Pericoloso smottamento sulla Statale, a rischio circolazione fra Tramonti e l’Agro

Corbara ( Salerno ) Un pericoloso smottamento, dovuto alle intensi piogge di queste ore, si è verificato questa sera in località Acquapendente, lungo una strada interpoderale che porta verso il versante montuoso nella parte alta dell’abitato di Corbara. Non si registrano danni a persone e non sono stati coinvolti veicoli. Sul posto è intervenuto il sindaco Pietro Pentangelo e sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti che hanno occupato parte della strada, che collega alcune abitazioni . Lo smottamento è stato preceduto da un boato avvertito dalla popolazione. Il sindaco conferma che è in corso un’attività di monitoraggio lungo i costoni e le zone possibilmente a rischio e raccomanda prudenza . A rischio la circolazione sulla S.P. 1 fra l’Agro Nocerino Sarnese da Angri a Tramonti sulla Costiera amalfitana.