Conte annuncia giro di vite: “Se c’è la terza ondata, zona rossa a gennaio”

L’Italia chiude per Feste, ma intanto il premier Conte – come titola il quotidiano “Il Mattino” – minaccia: «Se c’è la terza ondata, zona rossa a gennaio». Il presidente del Consiglio non ha escluso nuove misure restrittive con l’inizio del nuovo anni, intervenendo ieri sera alla trasmissione Porta a Porta. Ha annunciato la prospettiva di tornare alla divisione per fasce di colore e ha paventato un ulteriore giro di vite qualora dovesse scatenarsi la terza ondata profetizzata da più di un virologo.