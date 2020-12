Conoscete il famoso detto napoletano Mo Vene Natale Nun Teng Denare?

Si tratta in realtà di un verso di un’antica filastrocca partenopea.

Quante volte lo abbiamo sentito dire, o magari questa rima l’abbiamo pronunciata anche noi.

In effetti questa vecchia cantilena in dialetto è quantomai attuale.

E’ sempre più difficile oggi, sopratutto per chi non ha molta disponibilità in tasca, fare i regali a Natale.

Con la crisi che ormai perdura da anni, si bada bene al risparmio, cercando di non spendere troppo.

Mo Vene Natale Nun Teng Denare: Origine e Significato del detto napoletano

Ma queste parole hanno moltissimi anni.

Esse fanno parte di questa vecchia filastrocca napoletana che cita così:

“Nuvena nuvena / mo vene Natale / nun tengo denare / m’appiccio ‘na pippa / e me vaco a cuccà”.

A sua volta essa molto probabilmente discende da una simile filastrocca siciliana: “Mo’ vene Natale e u ttegnu dinari; mi pigghiu a pippa e mi mindu a fumari!“

Questa cantilena la pronunciavano quei vecchietti fumatori di pipa, davvero poveri, per il quale il Natale non era regali e abbuffate varie, ma invece era vissuto intensamente nello suo spirito autentico.

I napoletani poi hanno “importato” queste rime e le hanno introdotte nella loro cultura.

Infatti la parte ” Mo Vene Natale Nun Teng Denare ” è diventata in seguito parte di una nota canzone di uno dei re della canzone napoletana, Renato Carosone.

Carosone e i suoi parolieri hanno creato attorno a questa filastrocca un testo musicale che uscì nel lontano 1959.

Ancora oggi per i vicoli di Napoli si può sentire qualcuno che intona questa canzone, divenuta ormai famosissima, ed entrata con questo detto nel linguaggio napoletano e anche campano.

Ecco il testo della canzone:

Coro:

Mo vene Natale

nun tengo denare

me leggio ‘o giurnale

e me vaco a cuccà.

Mo’ vene Natale

nun tengo denare

me leggio ‘o giurnale

e me vaco a cuccà.

Solo:

Mamma, mamma

e damme n’a mano

ca doppo dimane fernesce ‘a semmana

e nun saccio che fa, e nun saccio che fa.

Coro:

Mo’ vene Natale

nun tengo denare

me leggio ‘o giurnale

e me cavo a cuccà.

Mo’ vene Natale

nun tengo denare

me leggio ‘o giurnale

e me vaco a cuccà.

Finale:

E me vaco a cuccà,

e me vaco a cuccà.

Bella la versione di Carosone, ma quella più popolare è cantata in maniera più stretta e veloce.