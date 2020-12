Connectivia comincia ad attivare i voucher da 500 euro per Internet pc e tablet. Internet a partire da 9€ al mese.

Bonus internet, pc e tablet da 500 euro. Connectivia servirà anche la Costiera Amalfitana con pacchetti bonus a partire da 9,00€ al mese per internet fino 200 mega di velocità e annesso tablet a partire da 40,80€.

Per accedere al Voucher, occorre avere il reddito Isee inferiore a 20mila euro e occorre avere internet con una connessione veloce meno di 30 mega oppure non avere proprio internet a casa. Se si possiedono questi requisiti, è possibile richiedere il bonus cliccando qui: Voucher Internet Pc e Tablet

La nuova misura di sostegno per facilitare DAD e lavoro a distanza è stata varata dal Governo Italiano. Connectivia è autorizzata ad attivare i pacchetti voucher ed ha ideato un ampio ventaglio di offerte che arrivano fino a velocità da mille mega. Come operatore delle telecomunicazioni etico, ha scelto di andare incontro alle esigenze delle famiglie che hanno bisogno di internet ad alta velocità e di strumenti per la didattica a distanza o lo smartworking varando alcune delle offerte più vantaggiose a livello nazionale. E scegliendo di regalare accanto al tablet Jepssen una tastiera wireless in modo da renderne l’uso più agevole per scrivere, sia per la didattica a distanza che per lo smartworking.

Per il Voucher Internet, pc e tablet Connectivia propone:

Internet fino a 200 mega con Tablet Jepssen

Canone mensile 9,00 euro invece di 27,00 euro per 12 mesi. Risparmio 216 euro.

Attivazione e router gratis invece di 94,80 euro.

Tablet Jepssen Maximo 4 LTE. Con lo sconto di 189,20 euro, tablet a soli 40,80 euro invece di 240 euro. Tablet moderno e versatile che funziona con il wifi e con scheda mobile (non in dotazione) per navigare in casa e fuori casa In regalo da Connectivia cover e tastiera wireless!!!

Totale sconto Voucher 500€

Internet fino a 200 mega con Tablet Samsung

Canone mensile 14,90 euro invece di 27,00 euro per 12 mesi. Risparmio 145,20 euro.

Attivazione e router gratis invece di 94,80 euro.

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE. Con lo sconto di 260 euro, tablet a soli 89,90 euro invece di 349,90. Potente tablet completo di pennino digitale, che funziona con il wifi e con scheda mobile (non in dotazione) per navigare a casa e fuori casa

Totale sconto Voucher 500€

Internet a 1000 mega con Tablet Jepssen

Canone mensile 19,90 euro invece di 39,00 euro per 12 mesi. Risparmio 240 euro.

Attivazione e router gratis invece di 120,00 euro.

Tablet Jepssen Maximo 4 LTE. Con lo sconto di 140 euro, tablet a soli 90,00 euro invece di 240,00 euro! Tablet moderno e versatile che funziona con il wifi e con scheda mobile (non in dotazione) per navigare in casa e fuori casa. In regalo da Connectivia cover e tastiera wireless!!!

Totale Sconto Voucher 500€

Internet a 1000 mega con Tablet Samsung

Canone mensile 19,90 euro invece di 39,00 euro per 12 mesi. Risparmio 240 euro.

Attivazione e router gratis invece di 120 euro

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE. Con lo conto di 140 euro, tablet a a soli 209,90 euro invece di 349,90. Potente tablet completo di pennino digitale, che funziona con il wifi e con scheda mobile (non in dotazione) per navigare a casa e fuori casa

Totale sconto voucher 500€