Congiunzione tra Giove e Saturno. Ecco come guardare la diretta del fenomeno astronomico

Il fenomeno astronomico osservabile oggi è di quelli che lasciano letteralmente a bocca aperta. Stiamo parlando della congiunzione tra Giove e Saturno che saranno vicinissimi fra di loro e visibili ad occhio nudo. Talmente vicini da sembrare quasi un astro unico e che gli ha fatto guadagnare il nome di “stella di Natale 2020”. Purtroppo non tutti riescono ad ammirare il fenomeno o per la posizione sfavorevole o per la presenza di qualche nube. Ed allora basta collegarsi al questo link per poter ammirare la diretta dell’evento.