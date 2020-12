Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi: “Chi è stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni si sottoponga a tampone”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione.

La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza.

Per tali motivi la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi invita tutti coloro che risiedono o sono domiciliati nel territorio della Costa d’Amalfi e che sono rientrati dal Regno Unito o anche solo transitato negli ultimi 14 giorni a contattare i servizi Usca o in alternativa il Sindaco di Minori Andrea Reale per sottoporsi a tampone il prima possibile.