Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi: istituito un nuovo servizio per la gestione di pazienti positivi al Covid-19. Ecco il numero di telefono per contattare i medici USCA

L’ Azienda Sanitaria ha istituito un nuovo servizio a proposito della gestione di pazienti positivi al Covid-19.

Coloro che presentano sintomi devono, senza spostarsi dal loro domicilio, chiamare i medici dell’Unitá Sanitaria di Continuitá Assistenziale (Usca) i quali dopo averli visitati valutano l’opportunità di eseguire un’indagine diagnostica più approfondita come ad esempio la TAC “Torace” (questa si rende necessaria in caso di saturazione di ossigeno inferiore a 92 % rilevata in locale arieggiato e senza mascherina e/o in caso di febbre persistente con temperatura corporea superiore ai 38 gradi nonostante l’assunzione di paracetamolo), attivando quindi il 118. In questo caso giungerà un’ ambulanza opportunamente attrezzata al fine di trasferire il paziente presso una struttura dedicata (“Centro Covid”) presso la quale saranno eseguiti tutti gli esami necessari.

La produzione della documentazione necessaria (referto tampone positivo) e l’attivazione della descritta procedura saranno effettuate dal personale USCA.

Il numero da chiamare per i pazienti del Comune di Vietri sul Mare è il seguente USCA Cava 3498538151.

Per gli altri paesi della Costa D’Amalfi è il seguente USCA Cell 3398638713.

Si raccomanda di chiamare solo laddove i pazienti presentino i sintomi sopra descritti .

Il delegato alla Sanità.

Andrea Reale