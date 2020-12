Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi: “I provvedimenti del Governo non bastano, serve una riflessione individuale”.

I recenti provvedimenti del Governo per le festività natalizie hanno previsto una serie di limitazioni al fine di scongiurare occasioni di contagio.

Ma non basta!!!!

E’ necessaria una riflessione individuale di ciascuno di noi, ed è bene farla in anticipo.

Tutti potremmo pensare che ospitare parenti o amici in casa, semmai anche residenti nel medesimo comune, non è cosa così grave, una superficiale valutazione e l’affetto per le persone care potrebbe indurci in errore.

Prendetevi due minuti e riflettete sulla figura che vi invio e capirete anche voi, che VOLERSI BENE, quest’anno si dimostra rispettando le regole!

Il delegato alla Sanità, Andrea Reale